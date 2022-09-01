Белгородцы за день нашли две гранаты и мину времен Великой Отечественной войны

Белгородцы до сих пор находят оставшиеся со времен Великой Отечественной войны снаряды. фото: с сайта ГУ МЧС региона.

В местах сражений Великой Отечественной войны белгородцы до сих пор находят оставшиеся с тех времен боеприпасы. В среду, 31 августа, сразу три человека обратились к спасателям с такими сообщениями.

Житель Нового Оскола во время уборки урожая обнаружил на своем приусадебном участке гранату РГД 33. В Озерово Яковлевского городского округа тракторист при вспашке поля нашел минометную мину. Житель Ивнянского района во время прогулки по лесу в селе Березовка наткнулся гранату Ф1.

В Главном управлении МЧС России по Белгородской области рассказали, что все найденные боеприпасы вывезли на полигон и ликвидировали. Спасатели также напомнили, что при обнаружении взрывоопасных предметов нельзя приближаться к ним, а тем более трогать руками и перемещать. Надо сразу звонить в службу «112» или в полицию.