Соцопрос: 55% россиян имеют счет в банке

Россияне по-прежнему считают депозиты одним из надежных способов накоплений.

Каждый пятый россиянин пользуется сезонными вкладами с повышенными ставками - таковы результаты опроса, проведенного среди совершеннолетних россиян специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

21% респондентов имеет действующие сезонные вклады с повышенной ставкой. Больше всего тех, кто пользуется такими вкладами – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Москве и Московской области. Меньше всего - на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. Регионы-лидеры по количеству жителей, имеющих текущий или накопительный счет – те же обе столицы.

К слову, по мнению 23% россиян, в нынешней экономической ситуации предпочтительнее иметь накопительный счет. А вот 19% считают, что лучше все же иметь банковский вклад. Главными плюсами последнего россияне называют гарантированный процент доходности в течение всего срока, понятность и прозрачность условий и гарантированный возврат государством до 1,4 миллиона рублей. Главное преимущество текущего или накопительного счета - возможность снимать деньги в любой момент.