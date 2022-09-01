Мэр Белгорода отвел сына в первый класса

Мэр Белгорода рассказал, что чувствует отец первоклассника. фото: телеграм-канал Антона Иванова.

Нынешний День знаний для мэра Белгорода Антона Иванова особенный вдвойне. Об этот он сам рассказал подписчикам в телеграм-канале. Сегодня градоначальник отвел своего сынишку в первый класс.

- Наблюдая, с каким трепетом он готовился к этому событию, я вместе с ним снова прожил эти классные чувства, когда ты в самом начале пути и все-все еще впереди. Очень волнительно и трогательно! – поделился Антон Иванов.

Он также поздравил учеников и родителей с Днем знаний. Первоклашкам мэр города пожелал не потерять азарта, учиться легко и успешно. Родителям – выдержки и терпения, а старшеклассникам - мечтать и мыслить масштабно, смело идти к своим целям.