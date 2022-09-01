Белгородка попросила губернатора решить проблему со школьными автобусами

Родители, чьи дети учатся в закрытых на ремонт школах, просят организовать подвоз детей к новым местам учебы. фото: с сайта губернатора и правительства региона.

На прямую линию к губернатору Белгородской области обратилась мама школьника. Она попросила главу региона помочь решить проблему с подвозом детей к новым местам учебы. Дело в том, что их 33-я школа закрыта на ремонт. Ребенок пока будет учиться в другой и во вторую смену. Отвозить его к двум часам дня она не сможет из-за работы. По словам женщины, сначала обещали, что школьный автобус будет забирать детей от 33-й школы, но впоследствии его почему-то отменили.

Глава региона отметил, что это уже не первое такое обращение. По словам Вячеслава Гладкова, в правительстве региона никаких решений по отмене школьных автобусов не принималось. Он пообещал проконтролировать, чтобы администрация города выполнила обещания, и подвоз детей был обеспечен.