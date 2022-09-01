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Общество1 сентября 2022 8:07

В парке под Белгородом построят прогулочный мост

При благоустройстве власти уделят внимание сохранению деревьев
Анастасия Лемешко
Глава Шебекинского городского округа рассказал о благоустройстве городского парка. фото: со страницы Владимира Жданова в соцсети.

Глава Шебекинского городского округа рассказал о благоустройстве городского парка. фото: со страницы Владимира Жданова в соцсети.

В скором времени городской парк в Шебекино преобразится. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава городского округа Владимир Жданов. По его словам, подготовительные работы уже начались.

- Здесь будет обустроена пешеходно-тропиночная сеть, оборудованы места для отдыха, занятий спортом, появятся архитектурные элементы и построен прогулочный мост. Особое внимание в ходе работ будет уделено природе парка и сохранению деревьев, - поделился глава администрации.

Он также добавил, что средства на благоустройство выделили из регионального бюджета по инициативе губернатора. Судя по размещенной на сайте госзакупок информации, на благоустройство планируют потратить 70 миллионов рублей.