На цветочном фестивале в Белгороде зажарят 130-килограммового поросенка

Город готовится принять второй фестиваль «Белгород в цвету». Фото: Анастасия Лемешко

Со 2 по 4 сентября в столице региона во второй раз будет проходить фестиваль «Белгород в цвету». Гости смогут получить не только эстетическое наслаждение, но и попробовать различные блюда. При составлении меню учли традиции и обычаи народной кухни Белгородчины.

- Как того требует гостеприимство — будет сытно и вкусно. Ежедневно планируется готовить для гостей не менее 300 литров чая. А под него, конечно, отлично подойдет выпечка: пышные пирожки, бублики, пряники, калачи. Гвоздь кулинарной программы — аппетитный жареный поросенок весом 130 кг, от которого каждый сможет ухватить кусочек, - отметили в администрации Белгорода.

По традиции свои фирменные блюда представят все муниципалитеты.