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Происшествия1 сентября 2022 7:07

В Белгородской области мотоциклист залетел под «Уазик»

Водитель «Ирбиса» получил травмы
Анастасия Лемешко
Водитель мотоцикла получил травмы. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Водитель мотоцикла получил травмы. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В среду, 31 августа, в селе Знаменка Старооскольского городского округа в шестом часу вечера произошло ДТП. По предварительным данным, 29-летний мужчина на мотоцикле «Ирбис» выехал на встречную полосу и врезался в «Уазик» под управлением 46-летнего автомобилиста. По данным полиции, водитель двухколесного транспорта пострадал.

Еще одно ДТП с участием мотоцикла произошло утром 31 августа в городе Валуйки. По предварительным данным, 33-летний водитель «Хонды», двигаясь по улице Суржикова, при обгоне не убедился в безопасности маневра и врезался в «Ниву» под управлением своего сверстника. Мотоциклист пострадал.