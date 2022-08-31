В Белгородскую область доставили 300 тысяч комплектов вакцины «Спутник V»

Темпы иммунизации по-прежнему невысокие. Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

На Белгородчину привезли большие партии вакцин: 285 тысяч доз вакцины от гриппа и 300 тысяч комплектов вакцины «Спутник V». Но темпы иммунизации по-прежнему невысокие. Если год назад ежедневно прививались до 10 тысяч человек, сейчас в течение недели проходят ревакцинацию менее 17 тысяч.

Медики рекомендуют прививаться двумя компонентами вакцины «Спутник V» тем, кто ревакцинируется первый раз, а также тем, кто переболел или прошёл вакцинацию более года назад. Если иммунизация проходит через шесть месяцев после предыдущей прививки – достаточно только первого компонента. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Белгородской области.