Более 140 тысяч белгородцев заболели коронавирусом

Сейчас из 220-ти госпитализированных ни один человек не находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 481 человек заболел, а выздоровели – 514.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 140 159 пациентов, выздоровели – 134 338, умерли – 2 282. Сейчас из 220-ти госпитализированных ни один человек не находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных растет 15-й день подряд.

Отметим, что 29 августа в нашем регионе заболели 504 человека, а выздоровели – 502. А 28 августа соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 302 к 516-ти.