3 сентября в Белгородской области пройдет гастрономический фестиваль «#ОСКОЛФЕСТ»

Будет организована широкая торговля продуктами общественного питания, готовой мясной продукцией.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
3 сентября в Старом Осколе в рамках празднования Дня города состоится гастрономический фестиваль «#ОСКОЛФЕСТ». Начало мероприятия - в 16:00 в парке «Зеленый Лог».
На площадке фестиваля откроются несколько локаций, где выступят гриль-мастера и творческие коллективы. Будет организована широкая торговля продуктами общественного питания, готовой мясной продукцией.
Организаторы отмечают, что на фестивале можно будет гарантировано много и вкусно поесть, поучаствовать в мастер-классах, научиться готовить у лучших мастеров и просто хорошо провести время.