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Общество31 августа 2022 13:10

3 сентября в Белгородской области пройдет гастрономический фестиваль «#ОСКОЛФЕСТ»

Конкурсанты приготовят блюда в номинациях «Гриль» и «Street»
Алексей СЕРГУНИН
Будет организована широкая торговля продуктами общественного питания, готовой мясной продукцией.

Будет организована широкая торговля продуктами общественного питания, готовой мясной продукцией.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

3 сентября в Старом Осколе в рамках празднования Дня города состоится гастрономический фестиваль «#ОСКОЛФЕСТ». Начало мероприятия - в 16:00 в парке «Зеленый Лог».

На площадке фестиваля откроются несколько локаций, где выступят гриль-мастера и творческие коллективы. Будет организована широкая торговля продуктами общественного питания, готовой мясной продукцией.

Организаторы отмечают, что на фестивале можно будет гарантировано много и вкусно поесть, поучаствовать в мастер-классах, научиться готовить у лучших мастеров и просто хорошо провести время.