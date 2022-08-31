3 сентября в Белгородской области пройдет гастрономический фестиваль «#ОСКОЛФЕСТ»

Будет организована широкая торговля продуктами общественного питания, готовой мясной продукцией. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

3 сентября в Старом Осколе в рамках празднования Дня города состоится гастрономический фестиваль «#ОСКОЛФЕСТ». Начало мероприятия - в 16:00 в парке «Зеленый Лог».

На площадке фестиваля откроются несколько локаций, где выступят гриль-мастера и творческие коллективы. Будет организована широкая торговля продуктами общественного питания, готовой мясной продукцией.

Организаторы отмечают, что на фестивале можно будет гарантировано много и вкусно поесть, поучаствовать в мастер-классах, научиться готовить у лучших мастеров и просто хорошо провести время.