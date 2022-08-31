Почти половина больных коронавирусом белгородцев лечатся в инфекционном центре 2-й городской больницы

В центре есть возможность для дальнейшего увеличения коечного фонда. Телеграм-канал правительства Белгородской области.

Медучреждение является сегодня основной площадкой для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Белгородской области. Об этом информирует телеграм-канал областного правительства. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 здесь развёрнуто 160 коек и проходит лечение практически половина всех больных коронавирусной инфекцией, находящихся в стационарах. И это не предел – в центре есть возможность для дальнейшего увеличения коечного фонда.

С появлением такой площадки для лечения инфицированных COVID-19 пациентов городская больница № 2 Белгорода продолжает вести плановый приём жителей областного центра.

Напомним, что в прошлом году городская больница была самым большим ковид-госпиталем региона, и в связи с этим здесь был прекращен прием соматических пациентов.