В Белгороде со 2 по 4 сентября ограничат движение транспорта

Власти приносят извинения за временные неудобства. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Движение предлагается осуществлять по объездным маршрутам по улице Попова, проспекту Славы, улицам Преображенская, Победы, Белгородского полка, проспекту Богдана Хмельницкого. Власти приносят извинения за временные неудобства.

Как сообщалось ранее, к фестивалю «Белгород в цвету» появится новый сад «Победа». Он разместится на площади 70 кв. метров на улице 50-летия Белгородской области возле одноименного кинотеатра.

Тем временем, в центральном парке Белгорода появились фигуры и арт-инсталляции из сена. Победителей определят в рамках фестиваля со 2 по 4 сентября.