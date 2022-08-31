В Белгородской области «Жигули» на пешеходном переходе сбили 14-летнюю девочку

По предварительным данным, вчера, 30 августа, в 21 час 25 минут на регулируемом перекрестке пер. Кооперативный – ул. Кооперативная, в районе дома 30 по ул. Кооперативная в Новом Осколе 31-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21081», ехал на разрешающий сигнал светофора. При повороте налево он наехал на 14-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области в столкновении «Рено» с «КамАЗом» пострадал 11-летний пассажир. ДТП произошло на территории Губкинского городского округа.