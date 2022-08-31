Белгородские энергетики за полгода подключили к сетям 2861 потребителя

К наиболее крупным объектам технологического присоединения относятся новые клинические центры, построенные в Яковлевском и Старооскольском городских округах.

По итогам первого полугодия филиал ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» присоединил к электрическим сетям 2861 потребителя, в том числе 509 юридических и 2352 физических лиц. Это на 5,6 % больше аналогичного периода прошлого года.

Максимальная присоединенная мощность каждого из двух новых клинических центров составила 1500 кВт. Для подключения медучреждений к централизованному электроснабжению Белгородэнерго в кратчайшие сроки проложило в общей сложности порядка 42 километров линий электропередачи 6-10-0,4 кВ, установило четыре подстанции и дополнительные ячейки на высоковольтных центрах питания.

В списке социально значимых – фруктохранилище, построенное в Новом Осколе, и новые производственные площадки белгородского мясоперерабатывающего завода.

В списке социально значимых – крупнейшее в Центральном федеральном округе фруктохранилище.

Помимо этого, запрашиваемой мощностью обеспечено 49 объектов водоснабжения, 34 социальных объекта, в числе которых не менее 15 учреждений здравоохранения, а также школы, детские сады, спортивные и культурные комплексы, свыше 2000 частных домовладений.

- Обеспечение экономики региона новыми мощностями – одна из основных задач филиала. Несмотря на нынешние события, энергетики стараются в кратчайшие сроки обеспечивать сетевой инфраструктурой новые промышленные производства, предприятия АПК, объекты социальной сферы. Мы понимаем, что надежная работа электросетевого комплекса является ключевым фактором повышения качества жизни региона, особенно в этот непростой период, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Ярослав Юриков.