В центральном парке Белгорода появились фигуры и арт-инсталляции из сена

В конкурсе участвовали команды поселений, учреждений культуры, образования, предприятий, фермерских хозяйств и все желающие белгородцы. Фото из телеграм-канала Правительства Белгородской области.

Авторы лучших проектов конкурса «Сено-солома», который пройдет в рамках фестиваля «Белгород в цвету», представили свои работы. В конкурсе участвовали команды поселений, учреждений культуры, образования, предприятий, фермерских хозяйств и все желающие белгородцы. Проекты принимались коллективные или индивидуальные.

Победителей определят в рамках фестиваля «Белгород в цвету» со 2 по 4 сентября. Предусмотрены традиционные призовые места, Гран-при и приз зрительских симпатий. Об этом информирует телеграм-канал Правительства Белгородской области.

Как сообщалось ранее, к фестивалю «Белгород в цвету» появится новый сад «Победа». Он разместится на площади 70 кв. метров на улице 50-летия Белгородской области возле одноименного кинотеатра.