Защитник Антон Киселев покинул белгородский «Салют»

Антон Киселев сыграл за белгородцев всего девять минут. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Белгородский «Салют» расстался с 19-летним защитником Антоном Киселевым. Уроженец Кургана пришел в нашу команду в январе этого года. За все время он сыграл девять минут – 10 июня в домашнем поединке с «Саранском» (4:0). Антон большую часть времени выступал за «СШОР№1 Салют-М» в первенстве СФФ «Центр».

Что касается «Салюта», то после победы над ФК «Знамя» (1:0) подопечные Виктора Навоченко занимают второе место в подгруппе 2 группы 3 второй лиги. 3 сентября их ждет выезд в Калугу, где предстоит встреча с единоличным лидером турнира – местным одноименным клубом. А уже сегодня, 31 августа, «Салют» возьмет старт в Кубке страны – сыграет в Тамбове со «Спартаком». Начало игры в 18:00.