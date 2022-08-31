В Белгородской области в столкновении «Рено» с «КамАЗом» пострадал 11-летний пассажир

По предварительным данным, вчера, 30 августа, около 10:30 на 29 км автодороги «Короча - Губкин - граница Курской области» водитель 1988 г.р., управляя автомобилем «Рено», двигался со стороны Корочи в направлении Губкина. Он не выдержал безопасный боковой интервал до ехавшего в попутном направлении автомобиля «КамАЗ 5511» под управлением водителя 1964 г.р. и столкнулся с ним.

В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» и его 11-летний пассажир пострадали. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области в столкновении «Фольксвагена» и «Жигулей» пострадали три человека. ДТП произошло в Алексеевке.