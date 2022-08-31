Губернатор прокомментировал разбудившие белгородцев звуки взрывов

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области.

В среду, 31 августа, белгородцев разбудили доносившиеся с неба громкие звуки. Информация об этом появилась во многих пабликах. Глава региона оперативно отреагировал и прокомментировал ситуацию.

- Сегодня утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет. Мы тщательно сейчас проверяем эту информацию, - рассказал в своем телеграм-канале Вячеслав Гладков.

Губернатор также пообещал, что если появится какая-то другая информация, то он сообщит об этом дополнительно.