Белгородцы заняли пять призовых мест на чемпионате России по спортивному туризму

В дисциплине «длинные командные дистанции» наша мужская команда (Алексей Жильцов, Александр Кудряшов, Никита Ющик и Максим Морос) заняла второе место.

На личных дистанциях по сумме двух дней победу праздновала Дарья Елисеева. В дисциплине «связки» серебро завоевали Елисеева и Ева Костина. В дисциплине «длинные командные дистанции» женская сборная Белгородской области стала лучшей. Помимо Елисеевой и Костиной выступали Виктория Чеботарева и Дарья Шинкарева.

В дисциплине «длинные командные дистанции» наша мужская команда (Алексей Жильцов, Александр Кудряшов, Никита Ющик и Максим Морос) заняла второе место. В командном зачёте чемпионата сборная Белгородской области заняла третье место. Тренируют спортсменов Алексей Жильцов и Владимир Иванов.

Как сообщалось ранее, белгородка Виктория Назаренко стала призером международного турнира по тхэквондо.