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Спорт30 августа 2022 17:47

Белгородка Виктория Назаренко стала призером международного турнира по тхэквондо

Она стала третьей в весовой категории 59 кг
Алексей СЕРГУНИН
Виктория Назаренко. Фото ЦСП Белгородской области.

Виктория Назаренко. Фото ЦСП Белгородской области.

В Черкесске финишировали международные соревнования по тхэквондо (ВТФ) "Кубок президента союза тхэквондо России". Среди юниорок в весовой категории 59 кг бронзовую медаль завоевала белгородка Виктория Назаренко. Спортсменка тренируется под руководством Натальи Булгаковой в СШОР №5.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге прошла I Всероссийская Спартакиада по плаванию среди сильнейших спортсменов 2022 года. Спортсменка ОГБУ «ЦСП Белгородской области» Дарья Сурушкина завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем.

Тем временем, белгородский «Салют» обыграл клуб Романа Павлюченко. Победный гол провел Малахов. 31 августа наши парни возьмут старт в Кубке страны матчем в Тамбове против местного «Спартака».