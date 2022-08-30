В Белгороде девочку с острой болью доставил в больницу патрульный автомобиль

Сотрудник ДПС на руках отнес ребенка в приемное отделение. фото: сайт УМВД России по Белгородской области.

На днях к сотрудникам ДПС, дежурившим на трассе «Белгород – Шебекино – Волоконовка» обратился отец семилетней девочки. Мужчина рассказал, что везет в областной центр маленькую дочку, которая жалуется на острую боль в животе. Папа крохи переживал, что не сможет без помощи автоинспекторов быстро добраться в больницу.

Полицейские сразу же откликнулись. Доложив руководству о ситуации, они пересадили ребенка и маму в патрульный автомобиль и оперативно доставили их в город. Пресс-служба УМВД опубликовала трогательное видео, где автоинспектор на руках заносит кроху в приемное учреждение. К счастью, все обошлось. Ребенку вовремя оказали квалифицированную помощь. Позже полицейские созвонились с родителями девочки, которые рассказали, что с их малышкой все в порядке. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.