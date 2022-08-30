Лето-2022 в Белгородской области завершится 30-градусной жарой

Будьте бдительны, не допускайте возгорания сухой травянистой растительности вблизи жилых домов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 31 августа на территории региона ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, ночью 5-10 м/с, днём 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 градусов тепла, днем от +25 до +30 градусов. В Белгороде ночью 14-16 градусов выше ноля, днем от +25 до +27 градусов.

В связи жаркой погодой Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать головные уборы и носить с собой бутылочку воды.

Будьте бдительны, не допускайте возгорания сухой травянистой растительности вблизи жилых домов. Если на улице вы заметили возгорание, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его или обратитесь в пожарную охрану по телефону "101" или "112".

Объясните детям, чем опасны игры с огнём и сжигание сухой травы, напомните им правила поведения при пожаре. Постарайтесь не оставлять детей без присмотра во время летних каникул.

Инспекторы ГИМС напоминают жителям региона, что 25 августа закончился купальный сезон. Рыбакам спасатели рекомендуют перед уходом на рыбалку обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.

Водителям рекомендуют перед поездкой проверять техническое состояние машины и обязательно брать с собой достаточно прохладной воды и необходимые лекарства. Парковаться лучше в тени, а перед началом движения обязательно проветривать салон автомобиля. Не оставлять детей, а также животных в закрытом автомобиле даже на короткое время.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.