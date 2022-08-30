Белгородские таможенники оформили 283 тысячи учебников для украинских школьников

фото: пресс-служба Белгородской таможни.

В преддверии нового учебного года белгородские таможенники оформили 84,5 тонны учебников. Гуманитарную помощь для детей отдельных территорий Украины 29 августа доставили 12 грузовых автомобилей.

Всего сотрудники белгородской таможни оформили 283 тысячи книг. Это комплекты школьной литературы для учеников 1-11 классов. В их числе учебники по русскому языку, литературе, литературному чтению, истории, географии, физике, математике, астрономии, ОБЖ, информатике, биологии, химии, а также комплекты учебников для начальной школы, в том числе азбуки

Напомним, гуманитарная помощь оформляется таможенными органами круглосуточно, в режиме реального времени. За нее не нужно платить таможенные пошлины и налоги. А также к гумпомощи не применяются меры нетарифного регулирования.