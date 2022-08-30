Еще 502 белгородца победили ковид

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 504 человека заболели, а выздоровели – 502.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 139 678 пациента, выздоровели – 133 824, умерли – 2 282. Сейчас из 210-ти госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных растет 14-й день подряд.

Отметим, что 28 августа в нашем регионе заболели 516 человек, а выздоровели – 302. А 27 августа соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 309 к 511-ти.