В Белгородской области увеличили коечный фонд ковид-госпиталей

Андрей Иконников рассказал об увеличении коечного фонда в ковид-госпиталях. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Минздраве Белгородской области сообщили, что медработники не фиксируют резкого увеличения количества обращений белгородцев за медицинской помощью. Как пояснил министр здравоохранения региона Андрей Иконников, у пациентов с симптомами ОРВИ стали чаще выявлять COVID-19.

В четырех ковид-госпиталях области, в связи с ростом заболеваемости, увеличили коечный фонд до 285 единиц. Сейчас там проходят лечение 204 пациента.

- Если сравнить с прошлым годом – в это время уже было развернуто порядка 2 тысяч коек и порядка 1,5 тысяч пациентов были в стационарах. И это были совсем другие пациенты. Сейчас в инфекционном центре в Терновке – 101 пациент, только у 28 из них низкий уровень сатурации, и им требуется подача кислорода. В прошлом году для 95% пациентов было необходимо подавать кислород, – рассказал Андрей Иконников.

Также в Минзтраве сообщили, что в стационарах практически нет больных, у которых диагностирован только ковид. Большинство пациентов имеют хронические заболевания, которые протекают вместе с коронавирусной инфекцией. И чаще всего их переводят из других медучреждений, где они уже проходили лечение, в ходе которого у них был диагностирован COVID-19.