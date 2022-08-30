Белгородских школьников приглашают принять участие в энергочеллендже #100%Физики

Белгородэнерго продлевает сроки проведения энергочеленджа 100% физики!

Энергочеллендж #100%Физики проводит филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» совместно с Институтом энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ им. В.Г. Шухова, чтобы привлечь внимание школьников к точным наукам и физике, в частности, которая является базовым учебным предметом всех будущих энергетиков.

Физика позволяет понять устройство мира и природу электрического тока, помогает осознанно позаботиться о собственной безопасности, а, кроме того, лежит в основе всех современных технологий и открытий.

Чтобы стать участником энергочелленджа, нужно продемонстрировать одно из физических явлений в рамках эксперимента, снять на видео, объяснить процесс с точки зрения науки и поделиться самой зрелищной частью в группе #Энерголандия социальной сети ВКонтакте.

Подать заявку на участие в энергочеллендже можно до 1 ноября.

Видео и заявку присылайте на электронный адрес energylandBEL@yandex.ru. Оценивать конкурсные работы энергетики будут совместно с преподавателями Института энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ им. В.Г. Шухова. Победители и призеры получат дипломы и памятные подарки.

Чтобы посмотреть летние работы участников и отметить понравившиеся, заходите в группу https://vk.com/zdesbezopasno.

Внимание! Главное условие – при проведении опытов соблюдать технику безопасности. В качестве экспертов можно привлекать взрослых - учителей и родителей.