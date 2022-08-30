Губернатор Белгородской области рассказал, как организуют обучение школьников из Журавлевки и Нехотеевки

Губернатор ответил на вопросы жителей Журавлевки и Нехотеевки, которым временно пришлось оставить свои дома. Фото: со страницы Вячеслава Гладкова.

Глава региона Вячеслав Гладков провел новую встречу с жителями приграничных сел Журавлевки и Нехотеевки, которым пришлось на время покинуть свои дома. Одним из вопросов, который вынесли на обсуждение, стало начало учебного года.

По словам губернатора, в зависимости от места проживания детям найдут школу или детский сад, которые расположены к ним ближе всего. Есть нюанс по учебным учреждениям Белгорода. Здесь, возможно, придется учиться во вторую смену. Дело в том, что двенадцать объектов образования сейчас находятся на капремонте. Глава региона также заверил жителей приграничья, что это не последняя их встреча.

- Вижу, люди напряжены, люди устали. У каждого своя история внутри семьи. Поэтому системного решения для всех быть не может, какие-то вопросы записываем и решаем в индивидуальном порядке, как, например, вопрос трудоустройства. В следующий раз постараюсь приехать на следующей неделе, - отметил Вячеслав Гладков.