43-летний житель Белгорода похитил из незапертого «Рено» радар

С заявлением о краже радара-детектора из автомобиля в отдел полиции №1 УМВД России по городу Белгороду обратился владелец «Рено Дастер». После оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель.

По предварительным данным, злоумышленник воспользовался тем, что водительская дверь была не заперта. Похищенную технику мужчина продал за 1500 рублей, а вырученные деньги потратил.

В соответствии с ч.1 ст.158 УК РФ (Кража) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.