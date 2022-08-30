Белгородка «прокатала» 60 тысяч рублей за счет бывшего работодателя

В отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратились представители сети супермаркетов. При сверке оплаченных поездок они выявили нецелевое использование корпоративного такси. В ходе проверки полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 22-летняя местная жительница.

По предварительным данным, белгородка некоторое время работала в сети супермаркетов и имела корпоративную учетную запись в мобильном приложении такси. После увольнения девушка заметила, что оплата продолжает списываться со счетов организации. В течение трех месяцев она оплачивала поездки себе и своим друзьям по территории города и области. Сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей.

В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до шести лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.