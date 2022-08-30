1 и 11 сентября в Белгородской области запретят продажу алкоголя

Запрещено продавать в розницу любой алкоголь, в том числе пиво и пивные напитки. Ограничения не распространяются на предприятия, осуществляющие продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Помимо двух дней в сентябре продажа алкоголя в нашем регионе запрещена в дни празднования последнего звонка и выпускных вечеров, а также в предшествующий день и день, следующий за днем проведения таких мероприятий, и в День защиты детей 1 июня. Об этом сообщает телеграм-канал Правительства Белгородской области.