В Белгородской области в ДТП погиб 63-летний водитель скутера

В Белгородской области в ДТП погиб водитель скутера. Фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

В понедельник, 29 августа, в пять часов дня в селе Поповка Корочанского района произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварию попал не имеющий соответствующего водительского удостоверения 63-летний мужчина. Он ехал на скутере и, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость. В результате водитель не справился с управлением. Скутер опрокинулся на проезжей части.

- Мужчина с травмами был доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии скончался, - сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Белгородской области.