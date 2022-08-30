В Белгороде водитель «Мерседеса» в 12-й раз за 2022-й год попался на превышении скорости

Во время мониторинга социальных сетей в одном из региональных интернет пабликов сотрудники ГИБДД выявили видеопост о грубом нарушении правил дорожного движения, связанном с выездом на полосу встречного движения на улице Калинина в Белгороде.

Вчера, 29 августа, в отношении 34-летнего водителя «Мерседеса» автоинспекторы составили административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Санкции статьи предусматривают наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления на срок до шести месяцев. Решение будет принято судом, куда сотрудники Госавтоинспекции уже передали административные и видеоматериалы.

В текущем году этот водитель уже 12 раз привлекался к ответственности за превышение установленной скорости, в том числе на величину более 60 км/ч, что тоже учитывается судебными органами при рассмотрении материалов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.