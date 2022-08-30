Белгородский аферист похитил с чужой банковской карты 24 тысячи рублей

Подозреваемый при помощи сообщений на короткий номер три раза переводил на другие карты по восемь тысяч рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по Белгороду обратился 37-летний мужчина, который сообщил, что с его счета в течение недели пропало около 24 тысяч рублей. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Белгородского района.

По предварительным данным, при подключении услуги «мобильный банк» потерпевший указал неверно свой телефон. Злоумышленнику, чей номер ошибочно был привязан к чужой карте, начали приходить смс-сообщения о различных финансовых операциях, совершенных ее владельцем. Решив воспользоваться ситуацией, подозреваемый при помощи сообщений на короткий номер три раза переводил на другие карты по восемь тысяч рублей.

В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.