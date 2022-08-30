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Происшествия30 августа 2022 7:00

Белгородский аферист похитил с чужой банковской карты 24 тысячи рублей

Его «спровоцировал» владелец платежного документа
Алексей СЕРГУНИН
Подозреваемый при помощи сообщений на короткий номер три раза переводил на другие карты по восемь тысяч рублей.

Подозреваемый при помощи сообщений на короткий номер три раза переводил на другие карты по восемь тысяч рублей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по Белгороду обратился 37-летний мужчина, который сообщил, что с его счета в течение недели пропало около 24 тысяч рублей. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Белгородского района.

По предварительным данным, при подключении услуги «мобильный банк» потерпевший указал неверно свой телефон. Злоумышленнику, чей номер ошибочно был привязан к чужой карте, начали приходить смс-сообщения о различных финансовых операциях, совершенных ее владельцем. Решив воспользоваться ситуацией, подозреваемый при помощи сообщений на короткий номер три раза переводил на другие карты по восемь тысяч рублей.

В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.