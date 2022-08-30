Белгородец похитил во время застолья 150 тысяч рублей и телефон

Похищенный мобильник молодой человек успел продать, а вырученные пять тысяч рублей потратить. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Белгороду обратился 30-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него похитили телефон и деньги. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 18-летний белгородец.

По предварительным данным, во время застолья подозреваемый заметил, что у мужчины при себе значительная сумма денег. Когда потерпевший отвлекся, злоумышленник забрал из его рюкзака телефон и 150 тысяч рублей, после чего скрылся. Похищенный мобильник молодой человек успел продать, а вырученные пять тысяч рублей потратить. Остальные денежные средства правоохранителям удалось изъять.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.