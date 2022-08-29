«Открытие» внес изменения в «Бизнес-портал» для группы компаний

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» сделал удобнее работу со всеми счетами группы компаний и загрузку платежей из 1С.

В интернет-банке появилось единое окно для просмотра счетов. Если клиент работает с несколькими компаниями – например, как владелец или бухгалтер в разных юрлицах – все их счета будут доступны на одном экране. Приведена и сводная информация по группе компаний, и по счетам каждой компании, а кроме того – список счетов каждой компании и наличие ограничений по счетам.

Можно теперь загрузить одновременно до 5 тысяч платежей из 1С - увеличены максимальный размер файла (до 5 Мб) и скорость обработки реестра. Стал доступен просмотр истории загруженных файлов с детализацией по количеству платежей. Платежи в ленте располагаются в той же последовательности, что и в реестре 1С – это делает работу с транзакциями намного удобнее.

Кроме того, можно подключить на смартфон Android новый продукт – эквайринг в смартфоне (Open-POS). Необходимо оформить заявку на «Бизнес-портале», после одобрения которой скачать приложение и следовать инструкции по его установке. Новый продукт позволит предпринимателям использовать смартфон как терминал, принимая оплату картой, смартфоном, умными часами и другими способами.

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