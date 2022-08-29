В Белгородской области с рабочим визитом побывал замдиректора Росгвардии

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерал-полковник Алексей Беззубиков в ходе рабочей поездки посетил расположение одной из группировок войск (сил) Росгвардии, участвующей в специальной военной операции, а также Управление Росгвардии по Белгородской области.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Алексей Беззубиков ознакомился с условиями службы и быта росгвардейцев. Генерал-полковник также провел рабочие совещания, заслушал доклады ответственных должностных лиц по направлениям деятельности, проверил состояние вооружения, военной и специальной техники, условия их хранения.

Заместитель директора поблагодарил личный состав за успешное выполнение всех поставленных задач и вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим и сотрудникам ведомства за мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции.