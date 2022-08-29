Губернатор Белгородской области дал строителям неделю на устранение дефектов ремонта учреждений образования

Вячеслав Гладков. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Недочеты должны быть исправлены в школах и детских садах, введённых в эксплуатацию в 2020 году. Об этом сегодня, 29 августа, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания с членами Правительства региона.

Так, в начальной школе «Академия детства» в Разумном проведён косметический ремонт фасада и установлены ливневые стоки. К восстановлению фасада в «Академии детства» Старого Оскола у главы региона возникли вопросы.

- Я не вижу здесь исправления дефектов. Необходимо исправить карниз и полностью перекрасить фасад. На следующей неделе буду ждать информацию по этому объекту, - заявил Вячеслав Владимирович.

В начальной школе «Радуга детства» в Майском была демонтирована часть искусственного покрытия детской площадки, где ранее было выявлено проседание грунта. По итогу общая территория площадки была просто урезана подрядчиком.

- У нас есть проектно-сметная документация. И работы должны выполняться только в рамках этого проекта, - уточнил глава региона.

Вячеслав Гладков отметил, что качество работ - ключевой фактор для комфорта учеников и персонала учебных заведений.

- Там наши дети и педагоги, которые требуют нормальных условий работы и размещения. Это самое главное, - подытожил губернатор.

Напомним, что речь идёт о следующих объектах: это начальные школы «Радуга детства» в Майском, «Парус детства» в Репном, «Азбука детства» в Стрелецком, «Мозаика» в Таврово, «Академия детства» в Разумном, а также детские сады Старооскольского городского округа № 50 «Непоседа» и №70 «Академия детства».