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Спорт29 августа 2022 15:00

Белгородская пловчиха стала призером Всероссийской Спартакиады

Дарья Сурушкина финишировала третьей на дистанции 100 метров вольным стилем
Алексей СЕРГУНИН
Дарья Сурушкина. Фото ЦСП Белгородской области.

Дарья Сурушкина. Фото ЦСП Белгородской области.

В Санкт-Петербурге прошла I Всероссийская Спартакиада по плаванию среди сильнейших спортсменов 2022 года. Участие приняли 640 атлетов из всех регионов страны. Спортсменка ОГБУ «ЦСП Белгородской области» Дарья Сурушкина завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем. Воспитанница Владимира Башкатова финишировала с результатом 55,06 секунды.

Как сообщалось ранее, белгородский «Салют» обыграл клуб Романа Павлюченко. Победный гол провел Малахов. В девятом туре подопечные Виктора Навоченко сыграют 3 сентября как раз с калужским клубом. А 31 августа наши парни возьмут старт в Кубке страны матчем в Тамбове против местного «Спартака».