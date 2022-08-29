В Белгороде женщина в ответ на признание в любви ударила спутника ножом

Злоумышленница ударила мужчину ножом в живот. Фото: Алексей СЕРГУНИН

На днях в полицию обратились жители Белгорода, заметившие в одном из скверов мужчину с ножевым ранением. Прибывший патруль обнаружил пострадавшего, которому медики уже оказывали помощь. Как рассказали в пресс-службе УМВД, 29-летний мужчина смог рассказать, что пострадал в ходе конфликта со знакомой. Подозреваемую задержали в расположенном неподалеку от места происшествия хостеле. Ею оказалась 33-летняя женщина, уже привлекавшаяся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. По предварительным данным, она работала вместе с потерпевшим вахтовым методом на одном из предприятий. Мужчина и женщина вместе жили в одном хостеле. Во время застолья пострадавший признался своей спутнице в любви, но та резко отвергла ухаживания. В итоге вспыхнула ссора, во время которой злоумышленница ударила мужчину ножом в живот. После случившегося женщина ушла, а скорую и полицию вызвали случайные прохожие. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.