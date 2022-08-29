В Белгородской области во время грозы загорелись два дома

Под Белгородом два дома, предположительно, загорелись из-за грозы. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

В воскресенье, 28 августа, в Белгородской области не на шутку разыгралась непогода. Весь вечер и полночи небо сотрясал гром, и пронзала молния. По предварительным данным, как минимум в двух случаях причиной пожаров стал грозовой разряд.

Так около девяти часов вечера на улице Гостенская в селе Таврово Белгородского района полыхнул двухэтажный жилой дом. Огонь повредил второй этаж и крышу на всей площади. Около 23 часов аналогичное происшествие случилось на улице Тенистая в поселке Новосадовый. Пламя успело повредить крышу и чердачное происшествие. Пострадало также потолочное перекрытие, и закоптились стены на втором этаже. Сотрудники МЧС ликвидировали пожары. Никто из людей не пострадал.