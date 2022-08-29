Более 139 тысяч белгородцев заболели коронавирусом

Сейчас из 204-х госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 516 человек заболели, а выздоровели – 302.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 130 174 пациента, выздоровели – 133 322, умерли – 2 282. Сейчас из 204-х госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных растет 13-й день подряд.

Отметим, что 27 августа в нашем регионе заболели 511 человек, а выздоровели – 309. А 26 августа соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 417 к 518-ти.