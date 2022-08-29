В Белгородской области в столкновении «Фольксвагена» и «Жигулей» пострадали три человека

По предварительным данным, вчера, 29 августа, в 19:25 на пересечении ул. Победы и ул. Чапаева 66-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло» при повороте налево при проезде регулируемого перекрестка, не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ 21083» под управлением 26-летнего водителя, двигавшемуся во встречном направлении прямо и столкнулся с ним.

В результате ДТП 18-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ», водитель автомобиля «Фольксваген» и его 26-летний пассажир пострадали.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области разбился водитель «Шевроле Лачетти». От полученных травм мужчина умер в больнице.