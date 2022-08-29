В Белгородской области студенты вузов и ссузов могут пользоваться общественным транспортом со скидкой

Одно из условий получения льготы - наличие карты платежной системы «МИР». Фото: Алексей СЕРГУНИН

Заявление на предоставление льготы можно подать через региональный портал gosuslugi31.ru в разделе «Популярные сервисы». Необходимо указать только номер карты платёжной системы «МИР» и название вуза. Льгота действует на протяжении всего учебного года и предоставляется в размере 50 процентов от стоимости проезда, однако количество льготных поездок варьируется в зависимости от муниципалитета. Например, в Белгороде и Белгородской агломерации это 18 поездок в месяц.

Проездной предназначается для студентов-очников, обучающихся как на бюджете, так и на внебюджете, а также студентов с ОВЗ очно-заочной формы обучения. При этом необходимо, чтобы у студента было российское гражданство. Только в прошлом году электронным льготным проездным билетом воспользовались более 15 тысяч белгородских студентов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.