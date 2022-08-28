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Общество28 августа 2022 17:07

Губернаторы Белгородской и Калужской областей посетили солдатские привалы

Волонтеры встречают там солдат, участвующих в спецоперации на Украине
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

Вячеслав Гладков и Владислав Шапша 28 августа посетили белгородский и калужский солдатские привалы. Об это глава Белгородской области сообщил с своем телеграм-канале. По словам губернатора, привалы – одни из самых важных объектов на границе. Здесь волонтеры ежедневно встречают российских солдат, которые участвуют в специальной военной операции.

фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

Белгородский пункт давно стал стационарным. С обустройством калужского глава региона обещал помочь. Владислав Шапша принял решение установить модульные вагончики, а необходимые коммуникации подключат белгородские специалисты.

- Важно, чтобы волонтерам было удобно и комфортно встречать здесь военных. Бойцы, приходя с той стороны, должны почувствовать поддержку и заботу всех неравнодушных жителей. Это наша общая задача! – подчеркнул Вячеслав Гладков.