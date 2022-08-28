Соцсети: в Белгородской области шаровая молния попала в детский сад

Как утверждают очевидцы, в кабинете директора шаровая молния повредила стол с компьютером. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В воскресенье, 28 августа, Белгородскую область затянули облака. Во второй половине дня небо начал сотрясать гром. В столице региона обошлось без ливня и происшествий. А вот из Шебекинского городского округа пришли новости об ударе шаровой молнии. В соцетях сообщают, что она попала в детский сад в селе Архангельское. Как утверждают очевидцы, в результате в кабинете директора пострадали стол с компьютером.

Официальных комментариев по этому поводу пока нет. Однако на сайте ГУ МЧС России по Белгородской области появилась информация о том, что в Архангельском действительно произошел пожар в нежилом помещении. Сообщение о нем поступило в службу спасения в 16 часов 25 минут. Возгорание оперативно ликвидировали.