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Общество28 августа 2022 14:52

Соцсети: в Белгородской области шаровая молния попала в детский сад

Сообщается, что никто не пострадал
Анастасия Лемешко
Как утверждают очевидцы, в кабинете директора шаровая молния повредила стол с компьютером.

Как утверждают очевидцы, в кабинете директора шаровая молния повредила стол с компьютером.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В воскресенье, 28 августа, Белгородскую область затянули облака. Во второй половине дня небо начал сотрясать гром. В столице региона обошлось без ливня и происшествий. А вот из Шебекинского городского округа пришли новости об ударе шаровой молнии. В соцетях сообщают, что она попала в детский сад в селе Архангельское. Как утверждают очевидцы, в результате в кабинете директора пострадали стол с компьютером.

Официальных комментариев по этому поводу пока нет. Однако на сайте ГУ МЧС России по Белгородской области появилась информация о том, что в Архангельском действительно произошел пожар в нежилом помещении. Сообщение о нем поступило в службу спасения в 16 часов 25 минут. Возгорание оперативно ликвидировали.