В Белгородской области все учреждения образования готовы к приему детей 1 сентября

В Белгородской области за парты с 1 сентября сядет больше 170,5 тысяч школьников. Фото: "КП" Архив

В этом году в Белгородской области за парты с 1 сентября сядет больше 170,5 тысяч школьников. В регионе приемку прошла 531 школа. Также готовы к началу учебного года 447 детских садов, 33 организации СПО и 145 учреждений дополнительного образования.

Напомним, в регионе по-прежнему действует «желтый» уровень террористической опасности, поэтому в 9 приграничных районах области 34 школы будут работать в ограниченном режиме. 11 школ переводятся на дистанционное обучение, 17 -осуществляют подвоз детей в другие школы, которые расположены дальше от границы вглубь района и 6 школ выбрали смешанный формат обучения - часть детей переводят на дистант и осуществляется подвоз.

- Мы проанализировали все школы, которые находятся в приграничной зоне и на заседании антитеррористической комиссии под председательством губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова подробно рассмотрели условия, которые есть на этих территориях. Несмотря на это, у всех детей состоится праздник, потому что линейки 1 сентября в регионе пройдут абсолютно для всех школ, в том числе и на территории принимающих образовательных организациях. Мера вынужденная и дальнейшее решение будет приниматься с учетом развивающейся ситуации, - рассказал Андрей Мухартов.