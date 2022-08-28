Под Белгородом вступившийся за пьяного мотоциклиста парень получил трое суток

Сотрудникам ДПС пришлось задерживать нетрезвого мотоциклиста с применением физической силы. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 августа в селе Стрелецкое Белгородского района. По предварительным данным, наряд ДПС подошел проверить документы у подъехавшего к придорожному кафе мотоциклиста. Как сообщили в полиции, у 23-летнего парня отсутствовал шлем и были признаки опьянения. Молодой человек агрессивно отреагировал и попытался убежать, прихватив ключи. Его задержали с применением физической силы. В итоге мотоциклисту выписали протоколы за езду без прав и шлема, в пьяном виде, а также за мелкое хулиганство.

На этом история не закончилась. Из кафе вышла девушка, отпустившая в адрес сотрудников ДПС несколько «комплиментов». Ее действиям оценку дадут следователи. Если факт оскорбления подтвердится, девушка 2000 года рождения может стать фигуранткой уголовного дела.

Помимо этого, на место происшествия приехал водитель «пятнашки» 2003 года рождения, вероятно, знакомый мотоциклиста. По информации пресс-службы УМВД, он попытался препятствовать действия автоинспекторов и не реагировал на замечания. В итоге автомобилист получил трое суток за неповиновение законному требованию сотрудников полиции.