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Происшествия28 августа 2022 10:25

В Белгородской области разбился водитель «Шевроле Лачетти»

От полученных травм мужчина умер в больнице
Анастасия Лемешко
Иномарка съехала с дороги и врезалась в дерево. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Иномарка съехала с дороги и врезалась в дерево. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Смертельное ДТП произошло в субботу, 28 августа, в час ночи. По предварительным данным, 38-летний водитель «Шевроле Лачетти» не выбрал безопасную скорость. На улице Школьная в селе Владимировка мужчина справился с управлением. В итоге автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что управлявший иномаркой мужчина получил травмы. Его успели доставить в больницу. К несчастью, медикам не удалось спасти жизнь водителя. Он умер в медицинском учреждении.