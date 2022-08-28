В Белгородской области разбился водитель «Шевроле Лачетти»

Иномарка съехала с дороги и врезалась в дерево. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Смертельное ДТП произошло в субботу, 28 августа, в час ночи. По предварительным данным, 38-летний водитель «Шевроле Лачетти» не выбрал безопасную скорость. На улице Школьная в селе Владимировка мужчина справился с управлением. В итоге автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что управлявший иномаркой мужчина получил травмы. Его успели доставить в больницу. К несчастью, медикам не удалось спасти жизнь водителя. Он умер в медицинском учреждении.