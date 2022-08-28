Белгородский «Салют» обыграл команду Романа Павлюченко

Беспроигрышная серия белгородцев достигла шести матчей (+4=2). Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Вчера, 27 августа, в матче восьмого тура второй лиги в группе 3 белгородский «Салют» встречался дома с ногинским клубом «Знамя». Интерес к матчу подогревался тем фактом, что цвета гостей защищает бывший форвард сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко. Увы, «спящий гигант» не принял участия в игре, а «Салют», что куда важнее, набрал очередные три очка. Минимальную победу (1:0) хозяевам принес точный удар Малахова на 58-й минуте. Таким образом, беспроигрышная серия белгородцев достигла шести матчей (+4=2).

«Салют»: Ковалёв, Крикуненко, Кудреватый (Сошников, 86), Мастеров, Ивантеев, Дудайти, Матвевнин (Сухов, 78), Белобаев (Радостев, 78), Малахов, Канищев (Мавлянов, 90+), Дёгтев (Дегтярёв, 86).

После вчерашнего игрового дня в подгруппе 2 лидирует «Калуга» с 22-мя очками. Далее следуют «Салют» - 17 баллов. В девятом туре подопечные Виктора Навоченко сыграют 3 сентября как раз с калужским клубом. А 31 августа наши парни возьмут старт в Кубке страны матчем в Тамбове против местного «Спартака».