В Белгороде полиция задержала школьниц, которые вырвали цветы в парке Победы

Полиция задержала подростков, разгромивших кашпо на мосту. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На днях в Сети появилось видео разгрома кашпо с цветами на мосту в парке Победы. Инцидент произошел 25 августа. Группа подростков вырывала цветы с корнями, разрушала украшения и выбрасывала их с моста в реку.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области подтвердили, что две несовершеннолетние участницы инцидента установлены. Это ученицы 9 класса белгородских школ. В отношении их родителей составлены административные материалы. Кроме того, сотрудники полиции провели с ними профилактическую беседу.