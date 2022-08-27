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Общество27 августа 2022 10:34

В Белгороде полиция задержала школьниц, которые вырвали цветы в парке Победы

Подростки снимали на телефон свои действия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Полиция задержала подростков, разгромивших кашпо на мосту.

Полиция задержала подростков, разгромивших кашпо на мосту.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На днях в Сети появилось видео разгрома кашпо с цветами на мосту в парке Победы. Инцидент произошел 25 августа. Группа подростков вырывала цветы с корнями, разрушала украшения и выбрасывала их с моста в реку.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области подтвердили, что две несовершеннолетние участницы инцидента установлены. Это ученицы 9 класса белгородских школ. В отношении их родителей составлены административные материалы. Кроме того, сотрудники полиции провели с ними профилактическую беседу.